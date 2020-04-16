



ОПРОС: ситуация с коронавирусом под контролем



Наши врачи, президент страны и премьер хорошо справлялись со своими обязанностями в период кризиса. Жители Молдовы уверены: медики, президент Игорь Додон и премьер Ион Кику действовали лучше всех в период кризиса COVID-19. Таковы результаты опроса «Измерение социо-экономического влияния COVID-19», проведенного ИДИС Viitorul.



Респондентов просили ответить на вопрос – кто из представителей властей действовал лучше всех в условиях кризиса? Почти 18% опрошенных ответили, что врачи, на втором месте президент Игорь Додон – 10,4%, за ним следует премьер Ион Кику - 10,2%. Минздрав и лично его глава Виорика Думбрэвяну была отмечена почти в 9% случаев, еще более 7% упомянули все власти. МВД и местные публичные власти получили почти 4%, действия оппозиции оценили только 2,3% респондентов, парламента – почти 2%, Комиссии по чрезвычайным ситуациям – почти 1%. Около 35% не смогли определиться с ответом.



Результаты опроса свидетельствуют, что резко возросло доверие к медикам. Респондентов На вопрос - в какой мере госинституты и врачи справляются с кризисом - более восьмидесяти пяти процентов ответили, что врачи справляются хорошо и очень хорошо. На втором месте - Минздрав, работу которого положительно оценили более 77% опрошенных. Одобрительно относятся к действиям местных властей – более 72%. Почти 63% граждан охарактеризовали как хорошие и очень хорошие действия Комиссии по чрезвычайным ситуациям, почти 58% так оценили и работу администрации президента, а более 55% - действия правительства. Свыше 48% респондентов заявили, что парламент справляется хорошо или очень хорошо.



Данные опроса демонстрируют, что большинство жителей Молдовы уверены, что не останутся без работы из-за эпидемии коронавируса. Почти 78% респондентов считают, что сохранят свои рабочие места после завершения эпидемии. Почти 50% респондентов в этом твердо уверены, а еще 28% считают низкой вероятность потери работы. Только 2,6% участников опроса считают, что останутся без работы, и почти 9 предполагают такую возможность. Чуть больше 10% не смогли ответить на этот вопрос.



Опрос проводился ИДИС Viitorul по телефону с 31 марта по 12 апреля текущего года. Выборка составила 1104 человека. Погрешность + - 3%