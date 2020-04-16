





Завтра состоится заседание правительства, на котором предстоит рассмотреть и утвердить два законопроекта – ряд антикризисных мер и ректификацию госбюджета, чтобы увеличить расходы на поддержку медработников, экономических агентов и людей, оставшихся без работы. Об этом заявил премьер-министр страны Ион Кику после заседания Единого центра управления кризисом. Кику подчеркнул, что для борьбы с коронавирусом нового типа, системе здравоохранения будет дополнительно выделено порядка Одного миллиарда Четырёхсот миллионов леев.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Существуют различные источники финансирования, в том числе и внешние кредиты. 1 миллиард 400 миллионов леев пойдут дополнительно для системы здравоохранения. Кроме того, завтра мы выделим еще 1 млрд. 600 миллионов леев для фонда социального страхования, в том числе и 180 миллионов леев для выплаты пособий по временной безработице».



Также премьер добавил, что в проекте ректификации бюджета предусмотрено выделение 2 миллиардов ста миллионов леев на поддержку экономики и предпринимательства, среди которых 1 миллиард 300 миллионов – это помощь экономическим агентам, которые платят зарплаты своим работникам. 90 миллионов леев пойдёт на покрытие кредитов, взятых в банках для выплаты зарплат. Кроме того, проект предусматривает также выделение дополнительно 1 миллиарда леев на строительство дорог вблизи населенных пунктов. Это средства из кредитов, уточнил Кику. Он констатировал, что нынешнее руководство страны не пойдет на снижение капитальных инвестиций, потому что это инвестирование в инфраструктурные проекты. Эти проекты, помимо основного своего предназначения, позволят создать новые рабочие места и обеспечить население заработком.