



В Молдове за сутки подтверждено лабораторно 105 новых случаев COVID-19 и 7 летальных исходов. Всего жертвами коронавируса стали 53 человека. Руководство страны вновь призвало население придерживаться карантинных мер и следовать рекомендациям врачей. Об этом премьер-министр нашей страны Ион Кику заявил по итогам заседания единого командного центра по управлению кризисом.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РМ

«За последние 24 часа было взято 640 анализов на наличие коронавируса нового типа. 105 из них дали положительный результат. На сегодняшний день общее число заболевших – 2019. Сегодня у нас не было выявлено «завезенных» случаев, все 105 – следствие передачи от человека к человеку внутри страны. В Кишинёве 21 новый случай, Приднестровский регион – 16, Сороки – 13, Флорешты – 11, Единцы – 8, Фалешты – 6, Бельцы -4 , Кагул, Дондюшаны, Рышканы, Страшены – по 3, Каушаны, Яловены, Сынджерей, Штефан-Водэ – по 2, Криуляны, Глодяны, Тараклия, Теленешты, Вулканешты – по 1. В 15 районах республики на сегодня не было выявлено ни одного случая COVID-19, что не может не радовать».