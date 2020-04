Fostul ministru al Sănătăţii, Ala Nemerenco, şi-a făcut o obişnuinţă din a critica actuala guvernare, dar uită că nu a făcut nimic pentru sistemul ocrotirii sănătăţii. Este replica lui Aureliu Popovici, presedinte al Federației Sindicale “Sănătatea” din Republica Moldova, la valul de atacuri declanşat, în ultima perioadă, de Ala Nemerenco.



„Din mesajul dnei remarc faptul că este foarte supărată deoarece în perioada când deținea funcția de Ministru al Sănătății, Sindicatul era foarte activ și încurca în activitate. În perioada mandatului de ministru, toată activitatea întreprinsă în domeniul dialogului social cu sindicatul din partea Dumneaei a fost o întrevedere de 10 minute care mi-a oferit-o ca să expun toate problemele care sunt în sistemul de sănătate și să îmi spună că este foarte ocupată și nu are timp să aibă o întrevedere cu membrii Biroului Executiv al Sindicatului”, scrie Popovici, într-un comunicat postat pe Facebook.



Aureliu Popovici mai spune că fostul ministru Ala Nemerenco nu a dorit să majoreze salariile pentru angajaţii din sistemul medical.



„Referitor la adresarea Sindicatului către Dumneaei, când deținea funcția de ministru, cu privire la majorarea salariilor pentru lucrătorii medicali cu 100%, n-a oferit nici un răspuns, însă a luat o decizie unilaterală prin care a efectuat o creștere a salariului pentru lucrul în turele de noapte. În avizul expediat am specificat că susținem majorarea salarială propusă, însă, am considerat că este echitabil să fie majorat salariul pentru toți angajații din sistemul de sănătate. Propunerea Dumneaei a generat nemulțumiri din partea lucrătorilor medicali și a majorat refluxul de cadre care activează ziua”, mai spune liderul sindical.