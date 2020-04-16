Посол России поздравил граждан Молдовы с пасхальными праздниками
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов поздравил граждан Молдовы с Пасхой:
"Дорогие друзья,
Dragi prieteni,
Сердечно поздравляю вас с приближающимся светлым Воскресением Христовым!
Вдохновляя на добрые дела праздник Пасхи обращает к истокам наших культурно-исторических традиций, которые на протяжении веков служили единению людей, помогая преодолеть невзгоды и испытания. Воскресение Христово издревле олицетворяло непреходящие ценности добра, справедливости и человеколюбия, а также стремление творить благие дела и помогать ближнему.
В эти трепетные мгновения мы ждем схождения Благодатного огня, который озарит светом и теплом наши сердца, одаряя души надеждой на спасение и вечную жизнь. Пусть пасхальный свет принесет вам мира, счастья, добра и душевной гармонии!
Paște fericit!".
"Дорогие друзья,
Dragi prieteni,
Сердечно поздравляю вас с приближающимся светлым Воскресением Христовым!
Вдохновляя на добрые дела праздник Пасхи обращает к истокам наших культурно-исторических традиций, которые на протяжении веков служили единению людей, помогая преодолеть невзгоды и испытания. Воскресение Христово издревле олицетворяло непреходящие ценности добра, справедливости и человеколюбия, а также стремление творить благие дела и помогать ближнему.
В эти трепетные мгновения мы ждем схождения Благодатного огня, который озарит светом и теплом наши сердца, одаряя души надеждой на спасение и вечную жизнь. Пусть пасхальный свет принесет вам мира, счастья, добра и душевной гармонии!
Paște fericit!".
Опубликовано: 17:35 16/04/2020
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