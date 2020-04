Deputatul PSRM, Adela Raileanu, a venit cu un mesaj de mulțumire și încurajare pentru ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu:



"Câteva gânduri despre OMUL #VioricaDumbrăveanu



Și totuși, suntem norocoși că ne-a prins pandemia cu un ministru al Sănătății ca Viorica Dumbrăveanu. Sunt convinsă că niciun politician sau vreun ex-ministru de la Sănătate nu au dreptul moral să-i reproșeze ceva. Or, nimeni dintre aceștia nu are experiența pe care o trăiește acum Dumbrăveanu. Din primele clipe și pe tot parcursul luptei împotriva acestei amenințări globale, Viorica Dumbrăveanu a manifestat curaj, stoicism și nu a cedat pentru nicio clipă. A reușit să consolideze în jurul său întregul sistem medical, așa cum este el, cu bune și cu rele, să repare din mers ceea ce nu au reușit predecesorii săi.



Doar ea știe ce a costat-o să mențină unitatea în aceste clipe de cumpănă pentru întreaga țară, spiritul de sacrificiu în rîndurile personalului medical. Doar ea știe cum a fost să înfrunte loviturile mișelești din partea speculanților politici. Doar ea știe ce are în suflet, când anunță, zilnic, în fața întregii țări ultimele ”știri de pe front”.



Viorica Dumbrăveanu este acum în fruntea unei echipe de sacrificiu, care muncește cu devotament, pentru a-și îndeplini misiunea sacră de a salva vieți. Să-i susținem și să-i încurajăm! Iar doamnei Dumbrăveanu să-i mulțumim pentru că servește sincer și cu abnegație acest popor.



E un mesaj prea pozitiv? NU! Sunt situații când fiecare dintre noi are nevoie de suținere și încurajare. Putere și rezistență, Doamnă ministru", a scris Adela Raileanu pe pagina sa de pe o rețea de socializare.