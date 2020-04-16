Сегодня, 16 апреля, зарегистрировано 105 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Ион Кику.



Общее число заболевших в Молдове составляет 2154 человек.



Всего за последние сутки было проведено 640 тестов.



Полностью выздоровели 265 человек.



Общее число жертв достигло 53 человек.



135 пациентов с легкой формой заболевания коронавирусной инфекцией проходят лечение на дому.