СРОЧНО! 105 новых случаев заражения COVID-19
Сегодня, 16 апреля, зарегистрировано 105 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Ион Кику.
Общее число заболевших в Молдове составляет 2154 человек.
Всего за последние сутки было проведено 640 тестов.
Полностью выздоровели 265 человек.
Общее число жертв достигло 53 человек.
135 пациентов с легкой формой заболевания коронавирусной инфекцией проходят лечение на дому.
Общее число заболевших в Молдове составляет 2154 человек.
Всего за последние сутки было проведено 640 тестов.
Полностью выздоровели 265 человек.
Общее число жертв достигло 53 человек.
135 пациентов с легкой формой заболевания коронавирусной инфекцией проходят лечение на дому.
Опубликовано: 17:30 16/04/2020
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