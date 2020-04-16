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Депутат от ПСРМ Адела Райляну: Нам повезло, что пандемия случилась тогда, когда министр здравоохранения – Виорика Думбрэвяну!


Депутат от Партии социалистов Адела Райляну на своей странице в социальной сети опубликовала пост, в котором выразила благодарность министру здравоохранения, труда и социальной защиты Виорике Думбрэвяну за ее труд и консолидацию всей медицинской системы, которая была развалена ее предшественниками, в период пандемии опасного коронавируса.

Публикуем текст без сокращений:

«Нам всем очень повезло, что ситуация с пандемией произошла именно тогда, когда министром здравоохранения является Виорика Думбравяну. Я убеждена, что ни один политик или любой бывший министр здравоохранения не имеет морального права упрекать ее. Ни у одного из них нет такого опыта, который есть у Думбрэвяну.

С первых минут и на протяжении всей борьбы с этой глобальной угрозой Виорика Думбрэвяну проявляла смелость, стойкость и не падала духом ни на минуту. Ей удалось консолидировать всю медицинскую систему и восстановить на ходу то, в чем ее предшественники потерпели неудачу. Только она знает, чего ей стоило сохранять единство в эти минуты волнения для всей страны. Только она знает, каково было сталкиваться со смертельными ударами политических спекулянтов. Только она знает, что у нее на душе, когда она ежедневно сообщает всей стране последние «новости с фронта».

Виорика Думбрэвяну сейчас находится на передовой линии вместе с прекрасной командой, выполняя свою священную миссию — спасение жизней. Давайте поддерживать их и поощрять! Поблагодарим Думбрэвяну за искреннее и самоотверженное служение».


Опубликовано: 17:26 16/04/2020

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