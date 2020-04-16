Депутат от Партии социалистов Адела Райляну на своей странице в социальной сети опубликовала пост, в котором выразила благодарность министру здравоохранения, труда и социальной защиты Виорике Думбрэвяну за ее труд и консолидацию всей медицинской системы, которая была развалена ее предшественниками, в период пандемии опасного коронавируса.



Публикуем текст без сокращений:



«Нам всем очень повезло, что ситуация с пандемией произошла именно тогда, когда министром здравоохранения является Виорика Думбравяну. Я убеждена, что ни один политик или любой бывший министр здравоохранения не имеет морального права упрекать ее. Ни у одного из них нет такого опыта, который есть у Думбрэвяну.



С первых минут и на протяжении всей борьбы с этой глобальной угрозой Виорика Думбрэвяну проявляла смелость, стойкость и не падала духом ни на минуту. Ей удалось консолидировать всю медицинскую систему и восстановить на ходу то, в чем ее предшественники потерпели неудачу. Только она знает, чего ей стоило сохранять единство в эти минуты волнения для всей страны. Только она знает, каково было сталкиваться со смертельными ударами политических спекулянтов. Только она знает, что у нее на душе, когда она ежедневно сообщает всей стране последние «новости с фронта».



Виорика Думбрэвяну сейчас находится на передовой линии вместе с прекрасной командой, выполняя свою священную миссию — спасение жизней. Давайте поддерживать их и поощрять! Поблагодарим Думбрэвяну за искреннее и самоотверженное служение».