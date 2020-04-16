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ОПРОС: 88% жителей Молдовы в период кризиса получили зарплату вовремя


Кризис, спровоцированный коронавирусом, частично повлиял на доходы работников. Таковы данные опроса „Измерение социально-экономического влияния COVID-19”, реализованного IDIS Viitorul в период с марта по апрель 2020 года.

88% опрошенных заявили, что получили вовремя зарплату за март. 12% сообщили, что получили зарплату с задержкой. Согласно исследованию, 83,1 % респондентов не зафиксировали снижение размера зарплаты в марте, а 16,9% рассказали, что их доходы оказались чуть меньше, чем указано в трудовом контракте.

Опрос проводился по телефону с 31 марта по 12 апреля. Выборка составила 1104 человека.


Опубликовано: 15:56 16/04/2020

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