Развитие событий в ближайшие недели в европейских странах станет определяющим в том, что касается борьбы против коронавируса COVID-19, заявил в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает "Интерфакс".



"Ближайшие недели сыграют ключевую роль для Европы", - сказал он в ходе онлайн брифинга. Клюге отметил, что видит первые обнадеживающие признаки в европейских странах, больше всего пострадавших от коронавируса, таких как Испания, Италия, Франция, Швейцария.



"Однако, несмотря на небольшие позитивные сигналы, исходящие из некоторых стран, мы видели и признаки обострения проблемы в таких странах, как Великобритания, Турция, Украина, Беларусь и Россия", - подчеркнул он.