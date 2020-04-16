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ВОЗ: Ближайшие недели станут ключевыми в борьбе Европы против COVID-19


Развитие событий в ближайшие недели в европейских странах станет определяющим в том, что касается борьбы против коронавируса COVID-19, заявил в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает "Интерфакс".

"Ближайшие недели сыграют ключевую роль для Европы", - сказал он в ходе онлайн брифинга. Клюге отметил, что видит первые обнадеживающие признаки в европейских странах, больше всего пострадавших от коронавируса, таких как Испания, Италия, Франция, Швейцария.

"Однако, несмотря на небольшие позитивные сигналы, исходящие из некоторых стран, мы видели и признаки обострения проблемы в таких странах, как Великобритания, Турция, Украина, Беларусь и Россия", - подчеркнул он.


Опубликовано: 15:10 16/04/2020

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