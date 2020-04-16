Эдвард Сноуден намерен продлить вид на жительство в России еще на 3 года
Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России ещё на три года. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена, передает RT со ссылкой на РИА Новости.
«Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительства в России ещё на три года, поскольку срок заканчивается уже в апреле», — сказал он РИА Новости.
Как отметил юрист, в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом «невозможно решить сразу какие-то вопросы», они с пониманием к этому относятся и ждут решения миграционной службы.
В декабре сообщалось, что американский суд вынес решение о праве правительства на получение средств от продажи книги Сноудена.
«Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительства в России ещё на три года, поскольку срок заканчивается уже в апреле», — сказал он РИА Новости.
Как отметил юрист, в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом «невозможно решить сразу какие-то вопросы», они с пониманием к этому относятся и ждут решения миграционной службы.
В декабре сообщалось, что американский суд вынес решение о праве правительства на получение средств от продажи книги Сноудена.
Опубликовано: 15:06 16/04/2020
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