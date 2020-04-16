Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России ещё на три года. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена, передает RT со ссылкой на РИА Новости.



«Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительства в России ещё на три года, поскольку срок заканчивается уже в апреле», — сказал он РИА Новости.



Как отметил юрист, в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом «невозможно решить сразу какие-то вопросы», они с пониманием к этому относятся и ждут решения миграционной службы.



В декабре сообщалось, что американский суд вынес решение о праве правительства на получение средств от продажи книги Сноудена.