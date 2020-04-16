Глава государства Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Азербайджана в Республике Молдова Гудси Дурсун оглу Османовым. Встреча состоялась по инициативе дипломата.



Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся развития двусторонних отношений, и провели обмен мнениями о пандемии, затронувшей весь мир.



Азербайджанский посол, в свою очередь, отметил, что внимательно следит за действиями руководства нашей страны, и дал высокую оценку мерам, предпринимаемым властями в борьбе с вирусом COVID-19.



«В этом контексте господин Османов сообщил о том, что в это трудное время азербайджанская диаспора стоит плечом к плечу с молдавским народом и готова поддержать власти нашей страны в реализации социальных проектов, начатых Президентом Республики Молдова.



Поблагодарил азербайджанскую сторону за открытость и солидарность. Подчеркнул, что этот кризис, с которым столкнулось всё человечество, можно преодолеть только совместными усилиями», - отметил президент Игорь Додон.



