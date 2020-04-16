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ОПРОС: ПСРМ получит большинство на парламентских выборах
 

ОПРОС: ПСРМ получит большинство на парламентских выборах


Если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, 41,6% избирателей проголосовали бы за ПСРМ. Также, по результатам опроса общественного мнения, в парламент страны пройдут пять политических партий.

Большинство определившихся избирателей готовы проголосовать за ПСРМ - 41,6%. На втором месте ПДС– 21,2%, затем следует ДПМ - 7,8%.

В то же время данные опроса свидетельствуют, что ПКРМ наберет 6,8%, а «Платформа ДА» - 5%. Мандаты депутатов распределятся следующим образом: ПСРМ – 52, ПДС – 26, ДПМ – 10, ПКРМ – 7, а «Платформа ДА» – 6.

Опрос проводился по телефону в период с 31 марта по 12 апреля. Выборка составила 1104 человека.


Опубликовано: 13:02 16/04/2020

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