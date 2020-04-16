



Жители Молдовы считают, что врачи, президент Игорь Додон и премьер-министр Ион Кику лучше всех справляются с кризисом, вызванным коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного IDIS Viitorul.



Респондентов просили ответить на вопрос: кто из представителей власти действует лучше всех в условиях кризиса? 17,7% ответили, что таковыми являются врачи, на втором месте президент Игорь Додон - 10,4%, за ним следует премьер Ион Кику - 10,2%.



Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну была отмечена в 8,9% случаев, еще 7,4% упомянули все власти.



МВД и местные публичные власти – 3,6%, действия оппозиции оценили только 2,3% респондентов, парламента - 1,6%, Комиссии по чрезвычайным ситуациям – 0,6%.



34,8% не смогли определиться с ответом. Опрос проводился по телефону с 31 марта по 12 апреля. Выборка составила 1104 человека.