Ложная тревога! Неизвестный сообщил о бомбе в кишиневском цирке
По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, на место происшествия прибыла оперативная группа и саперы. Зона была оцеплена. В результате проверки ни в зоне цирка, ни на крыше, ни в здании не было найдено ни одного взрывоопасного предмета, пишет aif.md.
Сообщение оказалось ложным, передает zugo.md.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Органы правопорядка устанавливают личность звонившего.
Сообщение оказалось ложным, передает zugo.md.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Органы правопорядка устанавливают личность звонившего.
Опубликовано: 12:02 16/04/2020
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