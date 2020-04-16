По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, на место происшествия прибыла оперативная группа и саперы. Зона была оцеплена. В результате проверки ни в зоне цирка, ни на крыше, ни в здании не было найдено ни одного взрывоопасного предмета, пишет aif.md.



Сообщение оказалось ложным, передает zugo.md.



По данному факту было возбуждено уголовное дело. Органы правопорядка устанавливают личность звонившего.