ОПРОС: Свыше 85% граждан считают, что врачи хорошо справляются с противодействием эпидемии COVID-19
Медики и власти, задействованные в борьбе с распространением COVID-19, справляются хорошо или очень хорошо в кризисной ситуации. Такое мнение высказали более 85% граждан Молдовы , по данным опроса „Измерение социально-экономического влияния COVID-19”, реализованного IDIS Viitoru.
Респондентов просили ответить на вопрос, в какой мере государственные институты и врачи справляются с кризисом. 85,1% ответили, что врачи справляются хорошо и очень хорошо, Работу минздрава положительно оценили 77,1% опрошенных. Одобрительно относятся к действиям местных властей - 72,1%.
В то же время 62,6% сограждан охарактеризовали как хорошие и очень хорошие действия Комиссии по чрезвычайным ситуациям, 57,8% - работу администрации президента, а 55,1% - действия правительства. Свыше 48% респондентов заявили, что парламент справляется хорошо или очень хорошо.
Опрос проводился по телефону с 31 марта по 12 апреля. Выборка составила 1104 человека.
Респондентов просили ответить на вопрос, в какой мере государственные институты и врачи справляются с кризисом. 85,1% ответили, что врачи справляются хорошо и очень хорошо, Работу минздрава положительно оценили 77,1% опрошенных. Одобрительно относятся к действиям местных властей - 72,1%.
В то же время 62,6% сограждан охарактеризовали как хорошие и очень хорошие действия Комиссии по чрезвычайным ситуациям, 57,8% - работу администрации президента, а 55,1% - действия правительства. Свыше 48% респондентов заявили, что парламент справляется хорошо или очень хорошо.
Опрос проводился по телефону с 31 марта по 12 апреля. Выборка составила 1104 человека.
Опубликовано: 11:55 16/04/2020
Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
Читайте также по этой теме: