Внесение изменений в государственный бюджет и пакет законов, аннулированный Конституционным судом, будут рассмотрены в парламенте. Об этом сообщил председатель парламентской фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ.



Внесение изменений в государственный бюджет, ситуация после решения Конституционного суда об аннулировании принятого Правительством пакета законов, а также меры властей по борьбе с пандемическим вирусом – это основные темы, которые были обсуждены в среду вечером Советом правящей коалиции ПСРМ-ДПМ.



Участники обсуждения решили, что внесение изменений в бюджет, в том числе: 50% налогообложение пошлины в 9 евро, уплачиваемой каждым пассажиром в аэропорту, снижение ставки НДС для HoReCa до 15%, облегчение доступа отечественных производителей в магазины беспошлинной торговли – должны быть утверждены на заседании Парламента. Это необходимо для того, чтобы дать исчерпывающие объяснения и предотвратить спекуляции в обществе.



Совет коалиции постановил пересмотреть положения, касающиеся отсрочки до 1 года периода, в течение которого табачные изделия могут быть выставлены в магазинах, а также увеличения налогов для добывающей промышленности.



Стороны высоко оценили поддержку, оказываемую нашей стране зарубежными партнерами, и обсудили необходимость получения дополнительной внешней финансовой поддержки.



ПСРМ отметила усилия Правительства по оказанию поддержки гражданам, а также бизнес-среде, в условиях чрезвычайного положения, в котором находится наша страна.