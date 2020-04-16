Лица, которые выходят на пенсию в период чрезвычайного положения, получат ее автоматически – со дня наступления пенсионного возраста, даже при условии, что документы не поданы в территориальные отделения Кассы социального страхования. Об этом сообщил премьер Ион Кику.



"По причине ограничений, наложенных из-за эпидемии, не все граждане могут посетить отделения НКСС посте наступления возраста выхода на пенсию, чтобы подать документы", - отметил премьер.



Именно поэтому было решено, что эти лица получат пенсии по старости автоматически - со дня наступления пенсионного возраста. Ион Кику уточнил, что после окончания периода чрезвычайного положения бенефициары будут обязаны предоставить все необходимые документы в Кассу социального страхования.