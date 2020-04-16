Лица, выходящие на пенсию в период ЧП, получат ее автоматически
Лица, которые выходят на пенсию в период чрезвычайного положения, получат ее автоматически – со дня наступления пенсионного возраста, даже при условии, что документы не поданы в территориальные отделения Кассы социального страхования. Об этом сообщил премьер Ион Кику.
"По причине ограничений, наложенных из-за эпидемии, не все граждане могут посетить отделения НКСС посте наступления возраста выхода на пенсию, чтобы подать документы", - отметил премьер.
Именно поэтому было решено, что эти лица получат пенсии по старости автоматически - со дня наступления пенсионного возраста. Ион Кику уточнил, что после окончания периода чрезвычайного положения бенефициары будут обязаны предоставить все необходимые документы в Кассу социального страхования.
"По причине ограничений, наложенных из-за эпидемии, не все граждане могут посетить отделения НКСС посте наступления возраста выхода на пенсию, чтобы подать документы", - отметил премьер.
Именно поэтому было решено, что эти лица получат пенсии по старости автоматически - со дня наступления пенсионного возраста. Ион Кику уточнил, что после окончания периода чрезвычайного положения бенефициары будут обязаны предоставить все необходимые документы в Кассу социального страхования.
Опубликовано: 10:38 16/04/2020
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