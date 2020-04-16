Совет директоров Международного валютного фонда рассмотрит завтра вопрос о выделении Молдове срочного кредита. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику.



По словам главы кабмина, речь идет о сумме порядка 4 млрд. леев, которые должны поступить в госбюджет к концу апреля. Также Кику сообщил, что на этой неделе Молдова и Россия подпишут соглашение о выделении финансовых средств в размере 4 млрд. леев.



Ион Кику рассказал, что из-за эпидемии коронавируса доходы государственной казны сократились вдвое. До начала кризиса в госбюджет ежемесячно поступали около 4 млрд. леев, а в апреле бюджет недосчитается 50% этой суммы, так как сократился импорт и налоги не поступают.