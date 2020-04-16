Данные по COVID-19 на 16 апреля: Выписано рекордное количество пациентов - 64 человека
Вчера, 15 апреля, из медицинских учреждений было выписано рекордное количество пациентов – 64, у которых ранее был обнаружен коронавирус. Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
Таким образом, общее число вылечившихся в Молдове от COVID-19 составляет 235.
На сегодняшний день в нашей стране зарегистрировано 2049 случаев заболевания коронавирусом нового типа.
В лабораториях страны было проведено 9208 испытаний.
Количество умерших - 46.
Таким образом, общее число вылечившихся в Молдове от COVID-19 составляет 235.
На сегодняшний день в нашей стране зарегистрировано 2049 случаев заболевания коронавирусом нового типа.
В лабораториях страны было проведено 9208 испытаний.
Количество умерших - 46.
Опубликовано: 10:10 16/04/2020
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