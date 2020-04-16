Вчера, 15 апреля, из медицинских учреждений было выписано рекордное количество пациентов – 64, у которых ранее был обнаружен коронавирус. Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.



Таким образом, общее число вылечившихся в Молдове от COVID-19 составляет 235.



На сегодняшний день в нашей стране зарегистрировано 2049 случаев заболевания коронавирусом нового типа.



В лабораториях страны было проведено 9208 испытаний.



Количество умерших - 46.