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Данные по COVID-19 на 16 апреля: Выписано рекордное количество пациентов - 64 человека


Вчера, 15 апреля, из медицинских учреждений было выписано рекордное количество пациентов – 64, у которых ранее был обнаружен коронавирус. Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Таким образом, общее число вылечившихся в Молдове от COVID-19 составляет 235.

На сегодняшний день в нашей стране зарегистрировано 2049 случаев заболевания коронавирусом нового типа.

В лабораториях страны было проведено 9208 испытаний.

Количество умерших - 46.


Опубликовано: 10:10 16/04/2020

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