



Министерство образования культуры и исследований планирует отменить экзамены для учеников 4-х и 9-х классов. Решение по сдаче экзаменов на степень бакалавра будет принято в мае. Об этом заявил глава Минпобразования Игорь ШарОв, отметив, что официальное постановление о об отмене или проведении экзаменов примет Комиссия по чрезвычайным ситуациям.





ИГОРЬ ШАРОВ, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ИССЛЕДОВАНИЙ

«Министерство образования, культуры и исследований считает целесообразным не организовывать национальное тестирование начального образования и предложит комиссии по ЧС соответствующий проект решения».

"Мы также считаем, что рационально не проводить выпускные экзамены и в 9-ых классах. Соответствующий проект решения мы тоже направим в комиссию по ЧС. Аттестаты будут выданы на основании средних годовых оценок за 7 – 9 классы".



Для 12-го класса, отметил Шаров, министерство примет окончательное решение в зависимости от даты возобновления занятий. Возможное время проведения экзаменов на степень бакалавра - в конце июня - начале июля, если кризисная ситуация с коронавирусом будет преодолена.



ИГОРЬ ШАРОВ, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ИССЛЕДОВАНИЙ

«Мы проанализировали опыт европейских государств и предлагаем провести экзамены на степень бакалавра в конце июня - начале июля, конечно, если кризисная ситуация будет преодолена».



Также Шаров отметил, что во время традиционных пасхальных каникул решено не прерывать учебный процесс, но существенно его облегчить. Школьникам не будут задавать домашней работы.