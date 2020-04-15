



Министр внутренних дел Павел Войку рассказал, как в Молдову будет доставлен Благодатный огонь, что будет разрешено, а что запрещено в праздничные пасхальные дни. Так в канун Пасхи священники в сопровождении сотрудников полиции прибудут в аэропорт, чтобы получить Благодатный огонь. Затем они будут сопровождать огонь вплоть до места распределения его по церквям страны.



ПАВЕЛ ВОЙКУ – ГЛАВА МВД

«Что касается самого празднования Пасхи. Было принято решение, что в этом году, церковные службы будут проводиться только священнослужителями, без прихожан. Освящение продуктов не будет проходить внутри или снаружи церквей. В сёлах, где это возможно, прихожане выйдут на крыльцо с куличами, а священники пройдут по улицам и освятят их».



Министр подчеркнул, что эта процедура запрещена для жителей Кишинёва – очень много людей, и, соответственно, значительно возрастает риск заражения коронавирусом. Но чтобы и кишинёвцы смогли получить освящённые куличи, была достигнута договорённость между молдавской митрополией и производителями хлебобулочных изделий. Священники будут освящать пасхальную продукцию непосредственно на госпредприятии «Франзелуца», а также в нескольких частных компаниях. Это позволит всем желающим купить уже освящённые куличи для празднования Пасхи и в Кишинёве. Глава МВД выступил и с дополнительными рекомендациями для покупателей в канун праздника:



ПАВЕЛ ВОЙКУ – ГЛАВА МВД

«Мы рекомендуем вам покупать все необходимое к пасхальному столу в специализированных магазинах. Мы также рекомендуем вам соблюдать все меры личной защиты, не выходить из дома без перчаток и без защитных масок. Мы призываем экономических агентов и администраторов магазинов предоставить как продавцам, так и покупателям, все меры защиты: дезинфектанты, маски и перчатки».



Бета: Комиссии по чрезвычайным ситуациям напоминает о запрете уличной торговли мясом и молочными продуктами. И напоминает, что реализовывать можно только местную продукцию - овощи и фрукты.