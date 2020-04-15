





Более трёхсот тридцати тысяч школьников и порядка 10 тысяч детей с особыми образовательными потребностями смогут в скором времени учиться онлайн. С 20 апреля запускается проект «Онлайн-образование». Виртуальная платформа будет содержать электронные учебники, видеоуроки и другие материалы, которые должны преподаваться до конца этого учебного года.



Цифровая библиотека будет содержать около 4 000 записанных уроков для учеников I - XII классов по 15 дисциплинам, включая реальный и гуманитарный профили. Уроки будут доступны на русском и молдавском языках.





АДРИАН ПЛЕШКА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРИМАРИИ КИШИНЁВА



«Мы предлагаем свободный доступ всем школьникам к этим видеоматериалам. Над их содержанием и качеством трудились самые лучшие педагоги и видеооператоры».



К разработке проекта «Онлайн-образование» были привлечены 150 столичных педагогов. Одна из них - Лилиана Ткач. Она преподает молдавский язык, а для удержания внимания учеников использует интерактивный способ подачи информации.



«В этом предложении использовано слово море, но смысл фигуральный. Море цветов – имеется в виду, что поляна большая, полная цветов».





ЛИЛИАНА ТКАЧ, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

«Очень трудно удерживать внимание второклашек, когда их нет рядом, потому что через монитор не получается выстроить ту связь, которая есть в классе».

Татьяна Комендант преподаёт географию 12-ым классам. Её ученикам скоро сдавать экзамен на степень бакалавра, а потому в преподавании используется метод визуализации, чтобы ребята получили высший балл на тестировании.





ТАТЬЯНА КОМЕНДАНТ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ

«Мы не можем сравнивать онлайн-курсы с обычным уроком, на котором ребёнок должен работать, а учитель проверять эту работу. Мы здесь преподаём, но у нас есть всего 15 минут, за которые нужно объяснить школьнику новый материал понятным способом».



Проект «Онлайн-образование» уже запущен в пилотном режиме и начнет работу в полномасштабном формате с 20 апреля. Около 27 тысяч четырёхсот педагогов системы общего образования представят детям новый метод обучения. Проект задуман примарией муниципия Кишинёв и разработан совместно с Министерством образования, культуры и исследований для обеспечения удаленного образовательного процесса в период действия ЧП.

