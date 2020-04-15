



К Пасхальным праздникам граждане с ограниченными возможностями – ветераны Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и вооруженного конфликта на Днестре получат социальную помощь. 715 продовольственных пакетов тремя грузовиками направили в центральные, северные и южные районы Молдовы. Инициативу дивизионного генерала Виктора Гайчука поддержал президент страны Игорь Додон.



На одной из последних рабочих встреч с президентом Игорем Додоном генерал Виктор Гайчук предложил к Пасхальным праздникам оказать социальную помощь гражданам с ограниченными возможностями – ветеранам Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и вооруженного конфликта на Днестре. Глава государства инициативу советника по вопросам обороны и национальной безопасности поддержал, а спустя неделю усилиями Союза офицеров, Ассоциации ветеранов войны в Афганистане, Национальным союзом ветеранов войны за независимость Республики Молдова и Ассоциацией «Святой Георгий Победоносец» удалось подготовить 715 продовольственных пакетов.



ВИКТОР ГАЙЧУК, ДИВИЗИОННЫЙ ГЕНЕРАЛ, СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА РМ ПО ВОПРОСАМ ОБОРОНЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«Мы, группа ветеранов, объединили свои усилия, собрали социальные подарки для ветеранов-инвалидов. Не прошло и 10 дня с нашей встречи с президентов, и мы решили этот вопрос».

В один пятикилограммовый пакет входит рис, макароны, говяжье мясо, рыбные консервы, подсолнечное масло, чай и шоколад. По словам организаторов, подобные праздничные акции будут продолжены, так как ветераны заслужили внимание и помощь со стороны властей.



ВИКТОР АЛЕРГУШ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ «СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ»

«Мы продолжим подобные акции и в будущем. Окажем помощь и по случаю Дня Независимости, Дня Афганцев. Мы обязательно поможем семьям, чьи сыновья ценой собственной жизни защитили свою Родину. Наша команда будет рядом с ними в эти Пасхальные и другие праздничные дни».



Отметим, что раннее президент республики Игорь Додон призвал различные организации поддержать ветеранов, которые отдали свои силы и здоровье на службе родине.

