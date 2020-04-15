



Пока мы остаемся дома, тем самым поддерживая усилия государства по пре¬дупреждению распространения ви¬руса COVID-19, есть люди, которые по-настоящему рискуют своей жизнью ради нас с вами. Они не сидят дома, как большинство граждан, а ежедневно 24 часа в сутки, находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Один из таких героев, врач детской клинической больницы имени Эмиля Коцаги - Алла Живалковски, и она - герой нашего репортажа.



В связи с распространением коронавируса в Молдове отделение педиатрии детской клинической больницы имени Эмиля Коцаги было перепрофилировано для оказания медицинской помощи детям, у которых выявлен коронавирус. Сейчас в отделении 16 пациентов, среди них восемь детей, и восемь взрослых. У 11 из 16 человек подтверждено наличие вируса COVID-19, пятеро ждут результаты анализов. Заведующая отделением педиатрии Алла Живалковски, признается, что до последнего не верила в то, что ей и ее коллегам придется лечить больных с коронавирусом нового типа.



АЛЛА ЖИВАЛКОВСКИ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕДИАТРИИ

«Наш долг оказывать медицинскую помощь. Мы и раньше работали с различными инфекциями и вирусами. Но тут, первый пациент, и безусловно был страх. Есть наше призвание, есть наш долг, есть наша обязанность, есть риск, есть, безусловно, страх».



Теперь обход врачами маленьких пациентов выглядит совсем иначе. Детки уже привыкли к необычным костюмам врачей и с пониманием относятся к необходимости приёма лекарств и другим медицинским процедурам.





АЛЛА ЖИВАЛКОВСКИ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕДИАТРИИ

«Больше всего общаемся с пациентами, и с родителями маленьких пациентов, которые ждут, скорейшего выздоровления, и выписки из стационара. Когда уже одеваешь, этот костюм, да ты думаешь о своих близких, думаешь, о том, как себя защитить, и коллег, и тех, кто дома. Но в то же самое время, думаешь о пациентах».



По словам медика, в такой, действительно сложной ситуации нужно, чтобы эмоции уходили на второй план. Но есть пациенты, для которых именно поддержка и забота, могут сыграть важную роль в выздоровлении.



АЛЛА ЖИВАЛКОВСКИ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕДИАТРИИ

«У нас есть один ребенок, старше одиннадцати лет, который сам. Его родители в Италии, а бабушка в больнице, и он один. Но мы его поддерживаем, поддерживают его и друзья».

Многих сегодня волнует материальное положение наших врачей. Но, как признаётся Алла, сейчас времени думать о зарплате нет, ведь на кону самое бесценное, что есть в этом мире, жизни людей.



АЛЛА ЖИВАЛКОВСКИ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕДИАТРИИ

«Нам сказали, что повысят, но мы об этом уже не думали. Мы думали, правильно ли мы одеваемся, правильно ли мы раздеваемся, правильно ли мы это делаем. И когда заходишь в бокс, ты действительно об этом уже не думаешь. Ты видишь перед собой ребенка, ты видишь перед собой мать, ты видишь перед собой отца, которые ждут от тебя, так как это наше призвание, мы обязаны. Мы выполняем свой долг».



Дома Аллу Живалковски ждет муж и она признается, что чувство тревоги за здоровье близких ее не покидает. Но для врача спасение жизни людей важнее всего.



АЛЛА ЖИВАЛКОВСКИ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕДИАТРИИ

«Мы пытаемся ограничить контакт. Мы всегда в разных комнатах. И конечно, есть страх за близких, безусловно».



Несмотря на все трудности, с которыми сталкивается Алла Живалковски, она не унывает. Она как настоящий воин каждый день выходит на передовую борьбы с коронавирусом. Алла поделилась с нами своей единственной мечтой - чтобы в самое ближайшее время все её пациенты покинули больницу и …обязательно с улыбкой на лице.