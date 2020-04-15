



За сутки в Молдове было обработано 594 пробы, 115 из которых показали положительный результат. Об этом сообщила министр здравоохранения нашей страны Виорика Думбрэвяну, уточнив, что лишь один из новых подтвержденных случаев был «завезен» в страну. Глава Минздрава уточнила, что за эти сутки Приднестровский регион обогнал всю страну по количеству заразившихся – 22 новых случая.



В то же время, Виорика Думбрэвяну сообщила, что в ближайшее время, в столице начнут работать еще две лаборатории по выявлению COVID-19, такие лаборатории появятся и в других крупных городах республики.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Расширяем сеть лабораторий. Вы знаете, что одна уже действует в Бельцах, готовимся к запуску в Кагуле, еще две откроем в Кишиневе. Мы предложили, учитывая наличие достаточного запаса тестов, провести лабораторное тестирование ста тридцати пяти случаев, выявленных на основе медико-клинического исследования».



Напомним, с 10 апреля диагностика коронавируса проводится двумя методами: в лаборатории и по медицинско-клиническим показателям. На основании второго были выявлены 135 человек, которые сейчас лечатся на дому. У них в ближайшее время также возьмут пробы для лабораторного анализа. Данные будут актуализированы в течение предстоящих двух дней.

