В столице начнут работать еще две лаборатории по выявлению COVID-19
В столице откроют еще две лаборатории для проведения анализов на наличие коронавируса. Об этом сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
- Расширяем сеть лабораторий. Одна действует в Бельцах, готовимся к запуску в Кагуле, еще две откроем в Кишиневе, - пояснила глава ведомства.
По данным минздрава за последние сутки было проведено 594 анализа, в 115 случаях наличие коронавируса подтвердилось.
Опубликовано: 17:50 15/04/2020
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