

В столице откроют еще две лаборатории для проведения анализов на наличие коронавируса. Об этом сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.



- Расширяем сеть лабораторий. Одна действует в Бельцах, готовимся к запуску в Кагуле, еще две откроем в Кишиневе, - пояснила глава ведомства.



По данным минздрава за последние сутки было проведено 594 анализа, в 115 случаях наличие коронавируса подтвердилось.