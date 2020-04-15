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Срочно! 115 новых случаев COVID-19 в Молдове. Всего 2049 заражённых


По данным министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорики Думбрэвяну, за последние сутки в Молдове зарегистрировано 115 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Таким образом, общее количество заражённых составляет 2049 человек. Из них 135 проходят лечение на дому в связи с лёгкой формой болезни.

Также сообщается о 44 погибших в результате осложнений, вызванных опасной инфекцией.

Число излечившихся достигло 171 человека.


Опубликовано: 17:20 15/04/2020

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