По данным министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорики Думбрэвяну, за последние сутки в Молдове зарегистрировано 115 новых случаев инфицирования коронавирусом.



Таким образом, общее количество заражённых составляет 2049 человек. Из них 135 проходят лечение на дому в связи с лёгкой формой болезни.



Также сообщается о 44 погибших в результате осложнений, вызванных опасной инфекцией.



Число излечившихся достигло 171 человека.