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Президент провел совещание по вопросу организации и проведения мероприятий в честь Дня Победы


Президент Игорь Додон созвал сегодня рабочее заседание по вопросу организации и проведения мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе заседания было решено осуществить ранее запланированные акции: реставрацию и благоустройство мемориальных комплексов, наведение чистоты и порядка на воинских кладбищах, визиты к ветеранам на дом, возложение венков на мемориале высшим руководством страны 9 Мая.

В то же время, исходя из кризисной ситуации, участники заседания единогласно решили, что такие массовые мероприятия, как Марш Победы – «Бессмертный полк», праздничный концерт, посвященный Дню Победы, - переносятся на 24 августа, в день освобождения Молдовы от фашистской оккупации.


Опубликовано: 16:12 15/04/2020

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