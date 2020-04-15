

По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, число жертв коронавируса в Республике Молдова достигло 43 человек.



Как отметила Виорика Думбрэвяну, за последние сутки скончались еще два пациента. Речь идет о 65-летнем мужчине из Тирасполя и 86-летней жительнице Бельц. Сообщается, что они страдали гипертонией и сердечной недостаточностью.



Напомним, за последние сутки 37 пациентов вылечились от коронавируса и были выписаны из больниц. Таким образом, количество выздоровевших достигло 171 человека.



Всего в Молдове инфицировано 1934 человека, включая и 135 пациентов с легкой формой COVID-19, которые проходят лечение на дому.