В Молдове пропал пожилой человек
76-летний житель Кишинёва Николай Коман пропал более недели назад. Отчаявшиеся родственники просят помощи в его поисках. Родные Николая обратились в полицию и разместили объявления в социальных сетях. 7 апреля мужчина вышел из дома на Петриканах и пропал, пишет echipa.md.
Приметы: рост 1,65 м, среднее телосложение, седые волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в чёрную куртку, синие джинсы и чёрные ботинки. По словам родственников, у мужчины могут случаться провалы в памяти. Тех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по номерам 112 или 079 616 381.
Приметы: рост 1,65 м, среднее телосложение, седые волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в чёрную куртку, синие джинсы и чёрные ботинки. По словам родственников, у мужчины могут случаться провалы в памяти. Тех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по номерам 112 или 079 616 381.
Опубликовано: 13:46 15/04/2020
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