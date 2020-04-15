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COVID-19: 1132 человека и 54 фирмы оштрафованы за несоблюдение карантина


Ежедневно свыше 9 тысяч сотрудников МВД проверяют соблюдение ограничений, введенных на время действия чрезвычайного положения. Министр внутренних дел Павел Войку объявил сегодня в ходе брифинга, что полицейские и карабинеры патрулируют во всех районах страны.

Также правоохранительные органы проводят мониторинг в отношении 155 тысяч человек, которые находятся на самоизоляции.

До сих пор сотрудники МВД составили 1132 административных протокола в отношении физических лиц, которые нарушили этот режим самоизоляции. Еще 54 штрафа выписаны фирмам, которые не подчинились введенным ограничениям.

Министр уточнил, что правоохранительные органы проводят мониторинг 1381 церкви.

«Сложно запретить людям посещать церковь, но закон един для всех», - сказал Войку.

Полицейские задействованы и в пяти населенных пунктах, где действует карантинный режим – Сороках, Глодянах, Штефан-Водэ, а также в селах Талмаза и Карахасань.

По словам министра, в Сороках составлено 50 протоколов за нарушение карантина.


Опубликовано: 13:44 15/04/2020

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