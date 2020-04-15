

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку рекомендовал гражданам пользоваться масками и перчатками при совершении покупок, а экономических агентов призвал не позволять образования очередей в магазинах.



Розничные торговцы должны строго соблюдать решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям и реализовывать только отечественную продукцию.



Министр добавил, что полицейские будут сопровождать Благодатный огонь в каждый населенный пункт. Войку также сообщил, что освящение куличей будет происходить не в церквях, а у домовладений верующих.



В Кишиневе и Бельцах это процедура невозможна из-за густой застройки, поэтому представители Митрополии Молдовы будут освящать пасхальную продукцию на предприятии ”Franzeluța”.



Министр призвал сограждан воздержаться от походов в гости, в том числе, и к пожилым родителям, так как пожилые люди находятся в зоне повышенного риска.