Глава МВД Павел Войку рассказал о правилах поведения накануне пасхальных праздников
Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку рекомендовал гражданам пользоваться масками и перчатками при совершении покупок, а экономических агентов призвал не позволять образования очередей в магазинах.
Розничные торговцы должны строго соблюдать решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям и реализовывать только отечественную продукцию.
Министр добавил, что полицейские будут сопровождать Благодатный огонь в каждый населенный пункт. Войку также сообщил, что освящение куличей будет происходить не в церквях, а у домовладений верующих.
В Кишиневе и Бельцах это процедура невозможна из-за густой застройки, поэтому представители Митрополии Молдовы будут освящать пасхальную продукцию на предприятии ”Franzeluța”.
Министр призвал сограждан воздержаться от походов в гости, в том числе, и к пожилым родителям, так как пожилые люди находятся в зоне повышенного риска.
Опубликовано: 13:39 15/04/2020
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