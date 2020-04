Premierul Ion Chicu face lumină în cazul halatelor medicale, exportate în Polonia, prin intermediul companiei “Ryanair”. Informația, publicată de compania aeronautică pe contul său de Facebook, a inflamat imaginația unor lideri ai opoziției moldovenești, care au insinuate că Moldova ar exporta echipament de protecție împotriva COVID-19.



“Sper să ajungem (și sunt sigur că vom ajunge), la ziua, când vom fi în stare să ajutăm țările din Uniunea Europeană cu echipament medical... Între timp, încărcăm cu ZIL-ul cutii de carton cu halate cusute de antreprenori la Bălți. Este operațiune de export, de care avem mii în fiecare zi. Pentru care nu este necesar nici o autorizare a CSE, deoarece nici zborurile cargo și nici exportul comercial al salopetelor respective nu este restricționat”, a scris Ion Chicu pe Facebook.



Premierul a mai declarat că întreprinderile din sectorul textilelor în Republica Moldova s-au reorientat rapid și confecționează zeci de mii de salopete, pe care le vând, iar din această activitate ele achită salarii și impozite.



“Nu am interzis exportul acestor salopete, numite de unii ”utilaj medical”, deoarece de la bun început am avut ofertă suficientă pe piața internă. Mai prost am stat cu măștile cu respiratoare și vizierele - interzise spre export. Încurajez antreprenorii autohtoni să producă cît mai multe salopete de acest gen, or exportul lor masiv este benefic pentru țară”, a mai scris Ion Chicu.