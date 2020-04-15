Молдова может получить 200 миллионов евро от Российской Федерации уже на следующей неделе. Об этом заявил глава государства Игорь Додон в ходе передачи на телеканале N4.



"В среду может быть подписано соглашение о кредите, которое затем должен одобрить парламент", - сообщил Игорь Додон.



Он также рассказал, что наша страна сможет воспользоваться и кредитом МВФ. Глава государства пояснил, что сумма займа составит свыше 200 миллионов долларов. Объем выделяемых средств уже обсуждался с представителями Международного валютного фонда.