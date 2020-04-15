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Президент: Молдова может получить 200 млн евро от России уже на следующей неделе
 

Президент: Молдова может получить 200 млн евро от России уже на следующей неделе


Молдова может получить 200 миллионов евро от Российской Федерации уже на следующей неделе. Об этом заявил глава государства Игорь Додон в ходе передачи на телеканале N4.

"В среду может быть подписано соглашение о кредите, которое затем должен одобрить парламент", - сообщил Игорь Додон.

Он также рассказал, что наша страна сможет воспользоваться и кредитом МВФ. Глава государства пояснил, что сумма займа составит свыше 200 миллионов долларов. Объем выделяемых средств уже обсуждался с представителями Международного валютного фонда.


Опубликовано: 11:32 15/04/2020

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