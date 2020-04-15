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Богдан Цырдя: «Майя Санду натравливает подконтрольные ей НПО на врачей, медсестер и Минздрав»


Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от Партии социалистов Богдана Цырди:

"Мы часто пишем о том, что панику и истерию распространяют специально обученные граждане. И тут мои читатели стали негодовать!

Обоснуй, о ком идет речь! Дай хоть один пример.

Ладно, уговорили.

Помните женщину, которая со слезами на глазах обратилась к гражданам Молдовы прямо из больницы с трогательным видео?

Дескать, ее там заразили, плохо кормили, санитары насмехались, врачи издевались. В больнице нет аппаратуры, перчаток, халатов – ничего.

Намек понятный. Вот еще в ноябре было все – томография, ДНК анализ, последние разработки ИВЛ – а в марте все исчезло! :)

Ее видео переняли все СМИ из “сети Сороса” и близкие к одному блоку – ТV8, Jurnal и бог еще знает кто!

Так вот, зовут эту гражданку Вероника Сувейкэ (Veronica Suveica).

Она координатор проекта FOCUS III в НПО/NGO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA / Youth Resource Center DACIA.

Директором НПО DACIA оказался, кто вы думаете? Правильно, Ион Бабич. Он же, чисто случайно, является председателем территориальной организации PAS Сорока. Он же был кандидатом в мэры от PAS. И он же очень близок к самой М.Санду.

Эта НПО заработала десятки тысяч баксов от фонда Сороса.

Лишь пару примеров:

1. 2010. Proiect. Dezvolarea oportunităţilor de participare a femeilor la nivel rural Directoare de proiect: Babici Stela $9.722.50 http://soros.md/page/768
2. 2014. Proiect. Diferențele nu sunt obstacole $24.943 http://soros.md/en/page/2308
3. 2015. Proiect. Diferenţele nu sunt obstacole II $ 22,700 http://soros.md/page/2713
4. 2019. Proiect UE-Konrad Adenauer. Сумма неизвестна, но она в зоне 30 000 - 60 000 евро. https://www.dezvolt.md/…/primii-59-de-beneficiari-ai-progra…

И это только от фонда Сороса... И это только то, что мы нашли. Напомним, что Санду была членом сената фонда Сороса в 2009-2010 годах! НПО и СМИ этой сети топят за нее и оказывают финансовую поддержку!

А теперь к главному.

А) Имея проекты на десятки тысяч долларов от Сороса и его сети, эта госпожа жалуется на голод в больнице? А сколько вы денег дали из своих десятков тысяч на эту больницу? А как вы помогли врачам?

Б) Так плюнуть на медсестер, санитарок, которые заражаются, рискуют жизнью, умирают – и все чтобы подыграть Майе Санду! Это дно, честно.

В) Они напугали граждан. Многие боятся идти к врачам!

Г) А кто 7 февраля 2013 подписал с Всемирным банком проект PRIM по оптимизации школ в 2013? А кто в 2015 голосовал в правительстве за проект Всемирного банка - «Модернизация сектора здравоохранения в РМ" на 1,5 млн евро! А там речь шла об оптимизации больниц в 2015! А кто голосовал за приватизацию зданий и земли больницы им. Тома Чорба?

Забыли? А мы нет. Это Майя Григорьевна… Но гневных разоблачений от этих НПО мы не видим! :)

А сегодня она натравливает подконтрольные ей НПО и лидеров на врачей, медсестер, Минздрав и так далее.

Теперь вы понимаете, что у этих людей нет ни совести, ни чести?"


Опубликовано: 11:05 15/04/2020

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