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Президент: Некоторые предприятия возобновили работу


Часть предприятий в стране возобновила работу. Об этом сообщил президент страны Игорь Додон, добавив, что тысячи людей уже вернулись к работе.

"Если эта динамика сохранится, сделаем все возможное, чтобы экономика возобновила свою работу в ближайшее время. У нас есть подтверждение, что в некоторых Свободных экономических зонах возобновили работу. Это означает, что автомобильная промышленность делает заказы для Молдовы и тысячи сотрудников вернулись к работе, естественно, с соблюдением профилактических мер", – пояснил Игорь Додон.

Глава государства сообщил о дискуссии с представителями коммерческих банков, в ходе которой им было сообщено о готовности государства взять на себя процентные платежи по кредитам на выплату заработной платы сотрудникам предприятий.

"В объеме трех месячных фондов оплаты труда государство покроет проценты до конца нынешнего года", – заявил президент Молдовы.


Опубликовано: 10:28 15/04/2020

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