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Игорь Додон: Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну справляется с ситуацией


Президент Игорь Додон доволен работой министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну. В ходе передачи "Puterea a Patra" на телеканале N4 глава государства заявил, что Думбрэвяну продемонстрировала «профессионализм и мужество».

Президент поблагодарил главу минздрава за то, как она справляется с кризисной ситуацией, и отметил, что и в дальнейшем министр сохранит свой пост в правительстве. В то же время президент заявил, что решение об объединении в одно ведомство министерства здравоохранения и министерства труда было ошибкой.

«Думаю, что мы с правительством вернемся к этой теме и разделим эти министерства. Понятно, что это не стоит делать во время кризиса, но после выборов вернемся к этой теме», - сообщил Игорь Додон.

Глава государства подтвердил, что врачи и остальные категории работников, которые борются с эпидемией, получат надбавки к зарплате.


Опубликовано: 10:16 15/04/2020

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