Президент Игорь Додон доволен работой министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну. В ходе передачи "Puterea a Patra" на телеканале N4 глава государства заявил, что Думбрэвяну продемонстрировала «профессионализм и мужество».



Президент поблагодарил главу минздрава за то, как она справляется с кризисной ситуацией, и отметил, что и в дальнейшем министр сохранит свой пост в правительстве. В то же время президент заявил, что решение об объединении в одно ведомство министерства здравоохранения и министерства труда было ошибкой.



«Думаю, что мы с правительством вернемся к этой теме и разделим эти министерства. Понятно, что это не стоит делать во время кризиса, но после выборов вернемся к этой теме», - сообщил Игорь Додон.



Глава государства подтвердил, что врачи и остальные категории работников, которые борются с эпидемией, получат надбавки к зарплате.