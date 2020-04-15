Минздрав: 171 пациент вылечился от коронавируса



По данным министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорики Думбрэвяну, 171 пациент полностью вылечился от коронавируса нового типа.



Число жертв опасной инфекции достигло 41.



Общее число инфицированных составляет 1934 человека.



Всего под наблюдением врачей находятся 39 198 граждан.



Опубликовано: 09:58 15/04/2020



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