





Евразийский экономический союз гораздо меньше пострадает от пандемии COVID-19, нежели европейский, а глава нашего государства – дальновидный политик, который подобрал эффективную внешнеполитическую стратегию для Молдовы. Это лишь некоторые тезисы из эксклюзивного интервью телеканалу Accent TV Александра Рара, известного политолога, немецкого журналиста-международника.



Разобщенность и отсутствие взаимовыручки. Из-за этого, по мнению Рара, ЕС будет гораздо дольше выходить из кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Сегодня в этой борьбе нет союзников, уверен журналист - каждый думает в первую очередь о себе.



АЛЕКСАНДР РАР, ПОЛИТОЛОГ, НЕМЕЦКИЙ ЖУРНАЛИСТ-МЕЖДУНАРОДНИК

«Сейчас Европа живет, во всяком случае, не общеевропейским духом, не общеевропейской политикой, не общеевропейским правилом, а живет духом национальных государств. Это точно! Границы все закрыты между странами, такого не было за последние 30 лет точно, если сравнить Запад и Восток Европы. А внутри Западной Европы я вообще за всю жизнь не помню такого закрытия границ. А ведь закрытие границ останется».



Александр Рар считает, что после кризиса COVID-19, Европу буквально придётся выстраивать заново. До конца года в лучшем случае, границы будут закрыты, потому что ещё долгое время люди будут бояться, что вирус может переметнуться от соседей. – говорит Рар.



АЛЕКСАНДР РАР, ПОЛИТОЛОГ, НЕМЕЦКИЙ ЖУРНАЛИСТ-МЕЖДУНАРОДНИК

«Шенген сейчас просто не существует. То есть, безграничного передвижения по Европе просто нет. И так же нет сегодня авторитета Европейского союза. Если вся эта ситуация будет длиться до конца этого года, тогда нужно будет Европейский союз чуть ли не заново, во всяком случае его политическую составляющую, заново придумывать или корректировать».



БЕТА: В этих условиях, уверен Рар, таким странам как Молдова, не следует делать ставку на каких-то определенных партнеров. Необходимо сотрудничать со всеми, и с Западом, и с Востоком, при этом стараться открывать новые горизонты.



АЛЕКСАНДР РАР, ПОЛИТОЛОГ, НЕМЕЦКИЙ ЖУРНАЛИСТ-МЕЖДУНАРОДНИК

«Полностью надеяться, как слабое звено, что ЕС будет помогать не члену ЕС, когда нет денег даже на восстановление Италии и Испании – об этом нужно задуматься. Поэтому, если дипломатия, как последние годы Игорь Додон ее проводил, чтобы дружить со всеми и открывать рынки и на Востоке и на Западе, или с Китаем, то эта стратегия была правильная».



Взвешенная внешняя политика – один из принципов, которого Президент Республики Молдова последовательно придерживается и в будущем эта стратегия главы молдавского государства будет оправдана, считает Рар. И даже более того, к ней должны присмотреться другие страны Восточного Партнерства.



АЛЕКСАНДР РАР, ПОЛИТОЛОГ, НЕМЕЦКИЙ ЖУРНАЛИСТ-МЕЖДУНАРОДНИК

«Он очень дальновидный политик, который сделал, правильно сделал, очень нужные выводы, которые в будущем просто оправдают эту стратегию. Все будут этому учиться, что нужно было выстраивать - это касается и Украины и других государств, даже Грузии, у которой плохие отношения с Россией – отношения и с Европейским союзом и с Евразийским экономическим союзом».



В заключение Рар отметил, что Евразийский экономический союз гораздо меньше пострадает от пандемии COVID-19 в плане экономики, нежели Европейский Союз. В первую очередь из-за разобщенности западных соседей перед лицом коронавируса нового типа. Некоторые страны ЕС, по мнению Рара ждёт финансовый крах, в то время как пятёрка ЕАЭС тесно координирует свои усилия для преодоления последствий пандемии, в том числе экономических.