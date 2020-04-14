



Сегодня второй день Страстной недели – Великий вторник. В этот день вспоминают обличение Иисусом фарисеев и книжников, а также притчи, произнесённые им в Иерусалимском Храме. В Великий вторник разрешается горячая пища, но без добавления масла. По народным поверьям нельзя убирать и ругаться в доме.



Среди Евангельских наставлений Иисуса была и притча о десяти девах. Она призвана внушать готовность к встрече Небесного Жениха целомудрием и благими деяниями.



ОТЕЦ НИКОЛАЙ, НАСТОЯТЕЛЬ СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКОЙ ЦЕРКВИ

«В частности Господь сказал притчу, о десяти девах, пять из которых были мудры, и пять юродивы. Этой притчей он хотел сказать, что Господь пришел не только на вольную страсть, что он пришел в образе раба, но что грядет и второе пришествие внезапно, когда будет страшный суд, где Господь будет судить живых и мертвых».



В Великий Вторник нужно постараться закончить всю работу, связанную с одеждой: постирать, погладить и привести её в полный порядок. Сегодня допускается только сыроедение - то есть разрешается есть сырую пищу без масла. В Великий вторник верующим рекомендуется прочитать отрывок Евангелие от Матфея.