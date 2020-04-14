



Теперь кишинёвцы смогут покупать продукцию молдавских сельхозпроизводителей на импровизированных рынках, которые появятся в каждом районе города. Точные адреса их размещения в течение нескольких последующих дней определят претуры секторов. Решение об организации рынков для продажи местной сельъозпродукции в каждом секторе Кишинёва принято Комиссией по Чрезвычайным ситуациям.



Каждый экономический агент будет обязан соблюдать все необходимые санитарно-гигиенические нормы. Продавцы будут в масках, перчатках, у каждого будут и дезинфицирующие средства. Контролировать соблюдение требований будет социально-экономический отдел каждой претуры столицы.



«Мелкие экономические агенты, которые без транспортных средств, они могут расположится в этом ряду. Речь идет о нескольких агентах, потому что между ними должна быть соответствующая дистанция. Сколько эта дистанция должна быть? Около 3-4х метров, между границей каждого агента. Это делается для того чтобы, если вдруг будет образовываться небольшая очередь, не стояли в плотную. А здесь на этом пяточке, могут расположиться экономические агенты, вместе со своими транспортными средствами».



ЮРИЙ ВИТНЯНСКИЙ, ВИЦЕ-ПРЕТОР БОТАНИКИ

«На сегодняшний день, речь идет о продукции, которую люди, сделали сами. Это как правило фермеры, и производители агрикультурной продукции. В 90 процентов случаях это овощи, исключается реализация апельсинов и бананов, то есть перекупщиков не будет, только производители собственной продукции».



Но без необходимой авторизации производитель торговать не сможет.



ЮРИЙ ВИТНЯНСКИЙ, ВИЦЕ-ПРЕТОР БОТАНИКИ

«Если это индивидуальный предприниматель или потенщик, как правило, у них эти документы есть. Если это человек, который не имеет патента, но у него, например, есть земельный участок, он на нем может что-то производить. Такой соответствующий документ может выдать местная примэрия, и это будет достаточно».



15 торговых точек во всех секторах столицы будут работать с шести утра до двух часов дня, по адресам:





Ботаника:

Пересечение улиц Матея Мило – Дачии

Пересечение улиц Индепенденций – Траяна

Иона Куза-Водэ 30/1

Мунчештское шоссе 170



Центр:

Улица Гренобля 165/4

Николае Тестемицану 13

Измаильская 90

Хынчештское шоссе 86



Рышкановка:

Улица Мирона Костина 13/1

И Андрея Доги 33



Чеканы:

Волунтарилор 15



Буюканы:

Улица Онисифора Гибу 9

Каля Ешилор 61/2 и Каля Ешилор 11

