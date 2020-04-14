Сельхозрынки для кишинёвцев
Теперь кишинёвцы смогут покупать продукцию молдавских сельхозпроизводителей на импровизированных рынках, которые появятся в каждом районе города. Точные адреса их размещения в течение нескольких последующих дней определят претуры секторов. Решение об организации рынков для продажи местной сельъозпродукции в каждом секторе Кишинёва принято Комиссией по Чрезвычайным ситуациям.
Каждый экономический агент будет обязан соблюдать все необходимые санитарно-гигиенические нормы. Продавцы будут в масках, перчатках, у каждого будут и дезинфицирующие средства. Контролировать соблюдение требований будет социально-экономический отдел каждой претуры столицы.
«Мелкие экономические агенты, которые без транспортных средств, они могут расположится в этом ряду. Речь идет о нескольких агентах, потому что между ними должна быть соответствующая дистанция. Сколько эта дистанция должна быть? Около 3-4х метров, между границей каждого агента. Это делается для того чтобы, если вдруг будет образовываться небольшая очередь, не стояли в плотную. А здесь на этом пяточке, могут расположиться экономические агенты, вместе со своими транспортными средствами».
ЮРИЙ ВИТНЯНСКИЙ, ВИЦЕ-ПРЕТОР БОТАНИКИ
«На сегодняшний день, речь идет о продукции, которую люди, сделали сами. Это как правило фермеры, и производители агрикультурной продукции. В 90 процентов случаях это овощи, исключается реализация апельсинов и бананов, то есть перекупщиков не будет, только производители собственной продукции».
Но без необходимой авторизации производитель торговать не сможет.
ЮРИЙ ВИТНЯНСКИЙ, ВИЦЕ-ПРЕТОР БОТАНИКИ
«Если это индивидуальный предприниматель или потенщик, как правило, у них эти документы есть. Если это человек, который не имеет патента, но у него, например, есть земельный участок, он на нем может что-то производить. Такой соответствующий документ может выдать местная примэрия, и это будет достаточно».
15 торговых точек во всех секторах столицы будут работать с шести утра до двух часов дня, по адресам:
Ботаника:
Пересечение улиц Матея Мило – Дачии
Пересечение улиц Индепенденций – Траяна
Иона Куза-Водэ 30/1
Мунчештское шоссе 170
Центр:
Улица Гренобля 165/4
Николае Тестемицану 13
Измаильская 90
Хынчештское шоссе 86
Рышкановка:
Улица Мирона Костина 13/1
И Андрея Доги 33
Чеканы:
Волунтарилор 15
Буюканы:
Улица Онисифора Гибу 9
Каля Ешилор 61/2 и Каля Ешилор 11
Опубликовано: 23:47 14/04/2020