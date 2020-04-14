



Приостановление Конституционным судом решения о принятии нашим правительством ответственности за социальные выплаты на время чрезвычайного положения вызвало недовольство граждан. По мнению опрошенных этот «ответ» на обращения нескольких депутатов блока АКУМ и группы Pro Moldova создаёт излишнюю напряжённость в итак непростое для страны время.





„Это ошибка. Совершенно неправильное решение.”.

„ Мне кажется, что эти разногласия, которые сейчас у нас в стране между правительством , с одной стороны, и между президентом и оппозицией особенно, очень тяжело. Мне это напоминает басню Крылова „Лебедь, рак и щука”. Мне кажется сейчас не время. Надо объединиться. И как-то решать проблемы, которые стоят и перед страной и перед всеми людьми и перед обществом”.

„Как такое возможно?! Это все, что я могу сказать” .

Я рассматриваю произошедшее как провокацию, что на самом деле лежит в основе этого решения- знают только парламентарии и правительство” .

„ Это коварные решения оппозиции. Это антинародная оппозиция. Как можно лишить граждан этой помощи? Или они вообще не думают, глупые, или не видят движений на шахматной доске политики, или они специально это сделали”.

„Это трудно для всех, но я думаю, что мы сможем выбраться из всех этих ситуаций. 00: 50 -00: 55 Они обещают одно, но народ уже пострадал, и мы будем страдать и дальше” .

„ Это пусть будет на их совести”.