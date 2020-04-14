



В мире -- политики отказываются от борьбы друг с другом, чтобы консолидировать все силы в борьбе с коронавирусом, но в Молдове наоборот - оппозиция намерена развернуть масштабные политические баталии. Так считают эксперты, комментируя вчерашнее решение КС о признании неконституционным пакета «антикризисных мер правительства». Политологи уверены, что это вряд ли сыграет на руку оппозиции, скорее наоборот – подпортит им рейтинг. Ну а проиграют в итоге обычные люди.



Политтехнолог Ян Лисневский уверен, что в борьбе с коронавирусом необходимы усилия и власти, и оппозиции. Эксперт приводит в пример Испанию и Италию, где политики поздно поняли, что необходимо действовать сообща, и заплатили страшную цену – даже сегодня эпидемия в этих странах по-прежнему не контролируется, из-за чего гибнут люди. Лисневский считает разбирательство в Конституционном суде политическим шоу, последствия которого почувствует и государство, и народ.



ЯН ЛИСНЕВСКИЙ, ПОЛИТТЕХНОЛОГ

«Мы должны понять, что весь этот сценарий вокруг этого шоу, негативно скажется не только на стране, но и на тех политиках, которые были вовлечены в это. Почему? Потому что уже все политики мировых развитых стран, они приняли мораторий на политические дебаты. Это произошло не просто так».



Лисневский пояснил, что в погоне за политическими дивидендами, оппозиция уже не раз вбрасывала в медийное пространство недостоверную информацию. Главный вопрос – намеренно ли?



ЯН ЛИСНЕВСКИЙ, ПОЛИТТЕХНОЛОГ

«Были случаи, когда оппозиция, может нехотя, элементарное незнание, но дезинформировали общество. Они предоставляли определенную информацию, которая устарела. А в данной ситуации любое правительство консультируется с международными организациями, и получает информацию намного раньше. Поэтому, у нас может быть свое мнение как правильно, но мы должны объединиться и выполняли те нормы, которые признаны на мировом уровне».



Политолог Корнелиу Чуря также считает, что оппозиция использует разбирательство в Конституционном суде для возобновления политических баталий. Эксперт полагает, что время для этого выбрано крайне неудачное – сейчас борьба с COVID-19 требует как раз консолидации общества.



КОРНЕЛИУ ЧУРЯ, ПОЛИТОЛОГ

«С политической точки зрения оппозиция воспользовалась случаем, чтобы вернуться в политическую борьбу, причем более активно. Я не думаю что сейчас подходящий момент для того, чтобы возобновлять политические баталии. Те три пункта антикризисного пакета правительства, за которые они зацепились: природные ресурсы, сигареты, duty-free – сейчас они не настолько значимы, чтобы из-за этого затевать полномасштабную политическую борьбу».

БЕТА: Политолог Виталий КатАнэ, в свою очередь, считает, что блоку «ACUM» следовало бы лучше изучить конституционное право перед подачей иска в КС, ибо вся эта затея обернулась кошмаром для страны.



ВИТАЛИЙ КАТАНЭ, ПОЛИТОЛОГ

«Когда блок «ACUM» берётся за конституционное право – это превращается в кошмар, как и всё остальное, за что берётся блок «ACUM». Принятие на себя ответственности правительством за закон перед парламентом это механизм, при помощи которого правительство может обойти парламент и никакой кворум в данном случае не может быть причиной ограничения этого права. Правительство не может быть наказано за то, что делает парламент. В данном случае законодательный орган может выдвинуть вотум недоверия, что приведет либо к принятию закона, либо к отставке кабинета министров. Всё остальное лишь значит, что у кого-то не хватает знаний конституционного права».



Напомним, ранее по запросу оппозиционных депутатов, КС признал неконституционным пакет «антикризисных мер, предложенных правительством» и направленных на поддержку населения и бизнеса в период действия ЧП. Авторам обращения в суд не понравились некоторые пункты, в частности намерение правительства перенаправить в бюджет страны половину аэропортового сбора в 9 евро. Кроме того, планировалось снизить ставку НДС с 20 до 15% для сектора Horeca и многое другое.

