



Ещё одна партия гуманитарной помощи из Китая прибудет в Молдову в конце недели. Это 53 тонны расходных материалов, в которых остро нуждаются наши врачи в борьбе с пандемией. Гуманитарный груз доставят самолетом - его Россия предоставила Молдове бесплатно. Об этом президент нашей страны Игорь Додон сообщил после заседания Единого центра управления кризисной ситуацией.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Ожидаем в конце недели поступления в страну 80 тысяч тестов – это государственная закупка, более 280 тысяч респираторов – это и госзакупка, и пожертвования от различных партнеров, более шестисот тысяч пар медицинских перчаток, более 200 тысяч защитных экранов и так далее. В больницах и у врачей есть всё необходимое для следующих недель, но в конце этой недели, 18-19 числа, будет еще одна партия помощи от КНР».



Президент заявил и о поддержке всех госслужащих, которые, по долгу службы, находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Он подчеркнул недопустимость нападок на врачей и полицейских со стороны некоторых политических сил. Додон затронул и острую тему покупки полисов обязательного медстрахования. По его словам число приобретенных полисов в Молдове в апреле этого года выросло в 7 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«За 13 дней этого месяца было куплено 2 100 полисов обязательного медицинского страхования. Напомню, что все приезжающие в страну граждане заполняют декларацию о том, что купят полис в течение 72 часов».



Напомним, полис обязательного медицинского страхования стоит 4056 леев. Его наличие обязательно для желающих получить пособие по безработице. Ежедневно за получением пособия обращаются порядка 500 человек по всей стране. Отметив этот факт, президент назвал правильным решение властей о продолжении приема заявлений от населения на выдачу помощи.

