



87 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Молдове за последние 24 часа. За сутки было обработано 465 образцов анализов. Всего в республике на сегодняшний день подтверждено лабораторно одна тысяча 799 случаев. Ещё 135 человек лечатся на дому. Этих пациентов не включают в общую статистику, потому что им не делали тест на коронавирус, диагноз поставил семейный врач на основе опроса заболевшего по телефону. Такие данные представила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Президент Игорь Додон отметил, что существующая динамика внушает оптимизм.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«У нас сейчас динамика, дающая нам определенный оптимизм в управлении ситуацией в РМ».



В то же время, Додон подчеркнул, что сотрудники полиции, в том числе и пограничной, а также примары населенных пунктов следят за ситуацией. Ежедневно проверяют всех граждан, вернувшихся из-за границы – соблюдают ли те режим карантина. Также, президент выразил озабоченность в связи с ситуацией на левом берегу Днестра - там только за эти сутки подтверждено 12 новых случаев заражения коронавирусом.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Естественно нас очень беспокоит то, что происходит в Левобережье. Хочу заявить, что со стороны конституционных властей, правительства Молдовы, Минздрава, НАОЗ уделяется особое внимание приднестровскому региону, и мы открыты для сотрудничества с левым берегом Днестра. Хочу сообщить, что все тесты, которые берутся у жителей приднестровского региона, отправляются в лабораторию в Кишинев».

Президент заявил также, что если положительная динамика по Молдове сохранится, то государство может разрешить возобновление некоторых видов экономической деятельности.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Мы сделаем все возможное для того, чтобы некоторые виды экономической деятельности были возобновлены в ближайшее время. У нас есть подтверждения тому, что некоторые СЭЗ уже возобновили свою деятельность, и некоторые крупные предприятия, действующие там, вновь стали работать. Это означает, что снова стало работать зарубежное автомобилестроение, и в Молдову снова стали поступать заказы, и наши граждане снова стали работать. Речь идет о тысячах сотрудниках, которые приступили к своей работе, естественно, с соблюдением всех мер безопасности».

