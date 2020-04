Manifestaţiile comemorative, dedicate zilei de 9 mai, nu vor fi organizate în acest an. Președintele ţării, Igor Dodon, a declarat, în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune N 4, că va propune amânarea acțiunilor pentru data de 24 august, atunci când, în opinia sa, este marcată ziua eliberării Moldovei de sub dominaţia fascistă.



“Voi propune societății ca marşul de pe 9 mai să îl organizăm pe 24 august, atunci când marcăm ziua eliberării Moldovei. Trebuie să menţionăm că unele restricţii urmează încă a fi menţinute, de aceea toate marşurile vor fi amânate pentru o perioadă”, a declarat Igor Dodon.



Amintim că pe 20 august 1944, trupele sovietice au început una din cele mai ample ofensive din istoria celui de-al Doilea Război Mondial – operațiunea „Iași-Chișinău”, care a schimbat raportul de forțe în Balcani. Iar data de 24 august 1944 a fost consemnată de mai mulţi istorici drept zi a eliberării Moldovei de sub dominaţia fascistă.