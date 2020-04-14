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Около 500 человек ежедневно регистрируются для получения пособия по безработице


От 400 до 500 человек ежедневно регистрируются в территориальных отделениях Агентства занятости населения. Всем им будут выплачивать пособия по безработице в размере 2775 леев.

"Вопреки дебатам относительно закона, по которому правительство взяло на себя ответственность, Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продлить срок подачи заявления на получение пособия по безработице. На данный момент, в Молдове 21 тысяча безработных, из которых 3812 человек зарегистрировались в последние несколько дней", - сообщил президент страны Игорь Додон.


Опубликовано: 19:10 14/04/2020

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