Партия гуманитарного груза из Китая прибудет в Кишинев в конце недели
Партия гуманитарной помощи из Китая прибудет в Кишинев уже в конце нынешней недели. Об этом заявил президент страны Игорь Додон.
"18-19 апреля из Китая прибудет 53 тонны лекарств и медицинского снаряжения, необходимых в этой ситуации. Поставка стала возможной благодаря самолету, который бесплатно предоставила Российская Федерация", - заявил Игорь Додон.
Партия гуманитарной помощи включает в себя 80 тысяч тестов для обнаружения коронавируса, закупленных молдавскими властями.
Также в Кишинев доставят 280 тысяч респираторов, свыше 600 тысяч медицинских перчаток, защитных экранов и другие расходные материалы.
"18-19 апреля из Китая прибудет 53 тонны лекарств и медицинского снаряжения, необходимых в этой ситуации. Поставка стала возможной благодаря самолету, который бесплатно предоставила Российская Федерация", - заявил Игорь Додон.
Партия гуманитарной помощи включает в себя 80 тысяч тестов для обнаружения коронавируса, закупленных молдавскими властями.
Также в Кишинев доставят 280 тысяч респираторов, свыше 600 тысяч медицинских перчаток, защитных экранов и другие расходные материалы.
Опубликовано: 18:03 14/04/2020
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