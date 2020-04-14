Партия гуманитарной помощи из Китая прибудет в Кишинев уже в конце нынешней недели. Об этом заявил президент страны Игорь Додон.



"18-19 апреля из Китая прибудет 53 тонны лекарств и медицинского снаряжения, необходимых в этой ситуации. Поставка стала возможной благодаря самолету, который бесплатно предоставила Российская Федерация", - заявил Игорь Додон.



Партия гуманитарной помощи включает в себя 80 тысяч тестов для обнаружения коронавируса, закупленных молдавскими властями.



Также в Кишинев доставят 280 тысяч респираторов, свыше 600 тысяч медицинских перчаток, защитных экранов и другие расходные материалы.