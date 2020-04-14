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Партия гуманитарного груза из Китая прибудет в Кишинев в конце недели
 

Партия гуманитарного груза из Китая прибудет в Кишинев в конце недели


Партия гуманитарной помощи из Китая прибудет в Кишинев уже в конце нынешней недели. Об этом заявил президент страны Игорь Додон.

"18-19 апреля из Китая прибудет 53 тонны лекарств и медицинского снаряжения, необходимых в этой ситуации. Поставка стала возможной благодаря самолету, который бесплатно предоставила Российская Федерация", - заявил Игорь Додон.

Партия гуманитарной помощи включает в себя 80 тысяч тестов для обнаружения коронавируса, закупленных молдавскими властями.

Также в Кишинев доставят 280 тысяч респираторов, свыше 600 тысяч медицинских перчаток, защитных экранов и другие расходные материалы.


Опубликовано: 18:03 14/04/2020

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