В Молдове зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в ходе брифинга по итогам заседания Единого командного центра заявил президент Республики Молдова Игорь Додон.



Сегодня было обработано 465 тестов на выявление COVID-19.



Всего в Молдове инфицировано 1934 человека, включая и 135 человек с легкой формой COVID-19, которые проходят лечение на дому.