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СРОЧНО! 86 новых случаев заражения COVID-19 в Молдове


В Молдове зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в ходе брифинга по итогам заседания Единого командного центра заявил президент Республики Молдова Игорь Додон.

Сегодня было обработано 465 тестов на выявление COVID-19.

Всего в Молдове инфицировано 1934 человека, включая и 135 человек с легкой формой COVID-19, которые проходят лечение на дому.


Опубликовано: 17:33 14/04/2020

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