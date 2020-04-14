СРОЧНО! 86 новых случаев заражения COVID-19 в Молдове
В Молдове зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в ходе брифинга по итогам заседания Единого командного центра заявил президент Республики Молдова Игорь Додон.
Сегодня было обработано 465 тестов на выявление COVID-19.
Всего в Молдове инфицировано 1934 человека, включая и 135 человек с легкой формой COVID-19, которые проходят лечение на дому.
Сегодня было обработано 465 тестов на выявление COVID-19.
Всего в Молдове инфицировано 1934 человека, включая и 135 человек с легкой формой COVID-19, которые проходят лечение на дому.
Опубликовано: 17:33 14/04/2020
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